Очереди при пересечении границы: в ГПСУ объяснили, чем они могут быть вызваны

В настоящее время ведётся работа по увеличению количества совместных пунктов пропуска на территории соседних стран.

Образование очередей на пунктах пропуска на границе в большей степени связано со спросом, а не с временным приостановлением пропускных операций из-за объявления тревоги в связи с возможным нападением России. Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отвечая на вопрос о том, насколько приостановка работы пунктов пропуска во время тревог затруднила работу и увеличила время пребывания в очередях.

Он отметил, что сейчас не наблюдается больших очередей на пунктах пропуска при пересечении границы.

"Если говорить о ситуации, например, по состоянию на 12 часов сегодня, 25 сентября, то на каждом из направлений было в среднем от 30 до 40 машин. Это не большие очереди, ведь летом в часы пиковой нагрузки на отдельных направлениях было по 200 транспортных средств", – отметил Демченко.

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По его словам, очереди – "это явление спроса", то есть речь идет о том, что люди выбирают для себя какое-то направление и прибывают туда практически одновременно, тогда, конечно, возникает скопление, но говорить о том, что очереди существуют 24 часа в сутки, нецелесообразно.

"По состоянию на вчера около 80 автомобилей стояли в очереди в ожидании пересечения границы в направлении пункта пропуска Устилуг на границе с Польшей. Но такие же очереди в направлении Устилуга у нас были и в предыдущие дни, когда пропуск не прекращался, поскольку не было воздушных тревог. То есть очереди – это спрос, а не временная приостановка пропускных операций", – считает Демченко.

Он напомнил, что на пунктах пропуска для автобусного сообщения действует электронная очередь – перевозчики должны регистрироваться, указывая, где они будут пересекать границу.

По его словам, на большинстве пунктов пропуска для автобусов действует система слоттинга, то есть система определяет, в который час автобус должен прибыть для пересечения границы, что исключает одновременное прибытие большого их количества. При этом он добавил, что при приостановке пропускных операций система информирует водителя о сдвиге времени, поскольку в данный момент пропускные операции не осуществляются.

Демченко рассказал, что приостановка пропускных операций, в частности на границе с Польшей и Молдовой, может происходить несколько раз в сутки и длиться разное время, в зависимости от продолжительности воздушной тревоги.

"Пропускные операции приостанавливались в последние дни на территории Винницкой и Черновицкой областей. Людям следует учитывать, что враг атакует пограничную инфраструктуру, поэтому в целях безопасности во время воздушной тревоги пропускные операции не будут осуществляться и в дальнейшем", – подчеркнул Демченко.

Представитель ГПСУ рассказал, что уже сегодня на границе с Молдовой и Польшей действует практика совместного контроля, то есть контролирующие службы двух государств находятся в одном пункте пропуска.

"В данном случае такие пункты пропуска уже расположены на территории Молдовы, и там находятся и контролирующие службы Украины – это Паланка. На территории Польши работает пункт пропуска Грушев, где также находятся украинские контролирующие службы", – сказал Демченко.

По его словам, поскольку обстрелы могут задевать украинскую пограничную инфраструктуру, Минвосстановления и в дальнейшем ведет работу по возможности расширения подобной практики на различных направлениях и с различными странами.

"Если еще какие-то страны пойдут на такой шаг, то, конечно, пропускные операции могут быть перенесены на территорию соседних государств. Но нельзя говорить, что это произойдет мгновенно и очень быстро", – добавил он.

При этом он отметил, что во время тревоги и такие приграничные пункты пропуска приостанавливают работу, поскольку существует угроза для людей.

Как сообщает УНИАН, в то же время в социальных сетях появились видео, на которых путешественники жалуются, что приходится часами стоять в очередях, особенно при пересечении границы на автобусах. Девушка рассказала, что из-за приостановки работы пункта пропуска на границе с Польшей, но не уточнила, о каком именно идет речь, в связи с воздушной тревогой образовалось скопление автобусов. По её словам, перед автобусом, на котором она пересекает границу, ожидают ещё 23, и процедура пропуска может занять 20 часов.

Она также рассказала, что якобы появились "бизнесмены", которые за 3500 грн обещают быстро перевезти через границу. Из этого видео непонятно, кто эти люди, как это может произойти и воспользовался ли кто-нибудь "такой услугой".

Ситуация на пунктах пропуска

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в эфире телемарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российские военные в последнее время наносят удары с помощью дронов по контрольнопропускные пункты Украины и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы, поэтому пограничники вынуждены приостанавливать работу.

Он напомнил об ударах недалеко от пункта пропуска "Ягодин". По его словам, 17 сентября россияне также совершили атаку – произошло попадание "Шахеда" в нескольких километрах от границы.

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