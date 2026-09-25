Россияне нанесли удары по лицею и детскому саду в Киеве и области

Всего же в лицее училось около 1100 детей.

Вечером российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по Иванковскому лицею №2 в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, огнем было охвачено более 300 квадратных метров здания.

"Спасатели работают на месте и пытаются локализовать пожар. К счастью, детей в учебном заведении уже не было. Всего же в лицее училось около 1100 детей. Никто не пострадал. Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне добавляют террор против общественной инфраструктуры - бьют по школам, где учатся дети", - добавил он.

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Также в Оболонском районе Киева дрон упал на двухэтажное здание, предположительно детский сад, сообщил мэр Виталий Кличко. На месте возник пожар.

По его словам, на данный момент в Киеве за день от рук россиян пострадали 59 человек.

"25 раненых находятся в городских больницах. Один из них - в тяжёлом состоянии. В результате атак врага погибли 7 человек", - добавил мэр.

Террористические удары РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 сентября, сообщил, что российские оккупанты нанесли удар в Украине по складу, используемому американской корпорацией McDonald's.

Впоследствии в компании подтвердили удар по складу в Киевской области, который используется компанией.

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