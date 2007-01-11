Рудьковский пишет одно, говорит другое, а разницу называет юридическими аспектами

Повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки 1 февраля не будет, говорится в комментарии Министерства транспорта и связи Украины, переданном агентству УНИАН.

В заявлении Минтранссвязи просит СМИ воздержаться от «распространения преждевременной информации (о повышении тарифов - УНИАН), вызванной сугубо юридическими аспектами работы министерства».

«В случае повышения тарифов, министерство заблаговременно предоставит исчерпывающую информацию представителям общественности», отмечается в заявлении.

При этом министерство настаивает, что не допустит необоснованного повышения цен, особенно на пассажирские перевозки. «Министерство будет действовать на основе прозрачного механизма расчета экономически обоснованных тарифов и в то же время - соответствующего компенсационного инструментария покрытия убыточности пассажирских железнодорожных перевозок и системы повышения качества услуг», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины намерено начать поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. Приказ министерства от 29 декабря 2006 года (№ 1222) обнародован сегодня на сайте Верховной Рады Украины. Согласно документу, с 1 февраля тарифы от ныне действующих, будут подняты на 10%, с 1 апреля – на 21% и с 1 июля 2007 года – на 33%. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 декабря 2006 года (№ 1386/13260).

С 1 января 2007 г., согласно ранее утвержденному министерством графику, тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки были повышены на 10%. Далее планировалось повысить тарифы еще на 10% с 1 апреля и еще на 10% - с 1 июля 2007 года.

Однако Кабмин поручил Минтранссвязи аннулировать приказ о повышении тарифов с 1 января на 10%, поскольку, по мнению правительства, на сегодняшний день нет никаких предпосылок индексировать железнодорожные перевозки пассажиров. Приказ об отмене повышения на 10% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки Минтранссвязи издал 29 декабря 2006 года. Таким образом, повышенные на 10% тарифы в поездах действовали чуть больше недели – с 1 января по 9 января

С 12 июня 2006 г. тарифы на перевозку пассажиров в поездах повышены в среднем на 43%.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок по итогам 2006 года ожидаются на уровне 2,5 млрд. грн. По данным Минтранссвязи, повышение пассажирских тарифов «Укрзализныци» в июне т.г. (в среднем на 43%) дало возможность компенсировать лишь 0,5 млрд. грн. убытков, остальные 1,9 млрд. грн. будут покрываться за счет «Укрзализныци».