ГРУ устроило диверсию на предприятии в Мюнхене, поставляющем дроны для ВСУ, – FAZ

Возникший пожар был быстро потушен, подозреваемые задержаны.

В ночь на 3 сентября два зажигательных устройства были брошены из автомобиля на строительную площадку в восточной части Мюнхена. Площадка расположена в непосредственной близости от штаб-квартир технологических и оборонных компаний Rohde & Schwarz и Helsing.

К такому выводу, по данным газеты Frankfurter Allgemeine, пришли немецкие следователи.

Производитель беспилотников Helsing поставляет технику украинским Вооружённым силам. Возникший пожар был быстро потушен, а второе зажигательное устройство обезврежено.

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Мужчина и женщина, оба граждане Болгарии, были арестованы в качестве подозреваемых. Согласно информации, полученной FAZ от источников в сфере безопасности, считается, что они принадлежат к группе российской разведки ГРУ, действующей со Словакии.

Этих помощников наняли после того, как страны-члены ЕС выслали сотни российских разведчиков, переодетых в дипломатов, после масштабного вторжения России в Украину. Это сделало прямые операции штатных сотрудников ГРУ в Европе сложными или слишком рискованными. С тех пор ГРУ вербует людей через мессенджеры, такие как Telegram.

Эти люди не имеют специальной подготовки и обычно получают определённую сумму денег в криптовалюте. Они могут быть сторонниками России, мелкими преступниками или даже бывшими членами российских групп наёмников. Часто это просто люди, желающие быть завербованными ради быстрого заработка.

Следователи считают, что за нападениями в Лейпциге и Мюнхене стоит один и тот же исполнитель – российская военная разведка ГРУ. Она считается особенно эффективным оружием в гибридной войне Москвы против западных демократий.

По данным газеты, органы безопасности считают её ответственной за многочисленные акты саботажа в Германии, Польше, странах Балтии и других странах ЕС.

"ГРУ профессионально развило и создало сеть по всей Европе, которую оно использует для совершения всё большего числа нападений с начала этого года. Хотя отдельные операции различаются, все они имеют один общий элемент: использование взрывчатки, зажигательных устройств или оружия", – говорится в материале.

Отмечается, что цель диверсий заключается в том, чтобы нарушить транспортные маршруты поставки военных грузов в Украину, заставить Германию и другие европейские государства сократить или прекратить свою военную поддержку Киева.

В издании также подчеркнули, что команды ГРУ формируются в соответствии с миссией и задачей. Если взрывное устройство должно быть запущено с помощью беспилотника, команда должна решить, сколько взрывчатки потребуется. Они также должны определить грузоподъемность беспилотника для доставки взрывчатки к цели. Наконец, они должны спланировать, как отдельные компоненты будут транспортированы в страну-цель для проведения атаки. Для этого ГРУ также полагается на помощь других разведывательных служб, таких как ФСБ, или связанных с ней сетей.

Диверсия в Лейпциге – что известно

Как сообщал УНИАН, Германия уверена, что Россия несет ответственность за атаку дронов на аэропорт Лейпцига в августе. В связи с этим российское консульство в Бонне решили закрыть, а Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ.

Также глава МВД Германии Александр Добриндт отметил, что Германия приняла решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом российских граждан в страну и усилить давление на "теневой флот". Он добавил, что это была российская гибридная операция в Европе, за которой стоят государственные игроки.

Вадефуль назвал это частью агрессивных гибридных действий России против Европы. Он подчеркнул, что действия России "вписываются в длинную череду попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы".

Кроме того, Германия приняла решение о расширении списка лиц, находящихся под наблюдением в связи с гибридными угрозами. Также Берлин предложит в ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к гибридным атакам.

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