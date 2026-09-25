Треть будущих депутатов Госдумы России имеет отношение к войне в Украине, - СМИ

Важно, что нескольких будущих депутатов в Украине подозревают в военных преступлениях.

По меньшей мере 148 депутатов, избранных, по предварительным данным российских властей, в Государственную думу в результате выборов в сентябре 2026 года, так или иначе связаны с войной против Украины: это треть от общего числа депутатов. Об этом говорится в публикации российского издания "Медуза", которое изучило биографии будущих депутатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в Думу прошли 46 участников так называемой "СВО" (так в РФ цинично называют полномасштабную войну России против Украины, - ред.). В списках правящей партии "Единая Россия" было 49 человек, имеющих такой статус.

"Опыт у них разный: есть командиры боевых подразделений, военные медики, инструкторы. Например, Бадма Башанкаев обучал военнослужащих тактической медицине. А Вадим Логунов работал с отрядом российского МВД "Гром" в оккупированной Херсонской области, где охранял чиновников, выдававших украинцам российские документы", - говорится в публикации.

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Журналисты обратили внимание на то, что среди лиц, имеющих статус участников "СВО", не все на самом деле были на фронте.

От других партий в новую Думу предварительно прошли четыре кандидата, связанные с войной, трое из них от ЛДПР, а также Олег Чернышов - командир 1429-го гвардейского мотострелкового полка - от "Справедливой России". Также в качестве самовыдвиженца в Госдуму попал Магомед Валихов, военный врач ВДВ из Дагестана.

Важно, что нескольких будущих депутатов в Украине подозревают в военных преступлениях. Среди них - потенциальный депутат от "Единой России" Нурсултан Муссагалеев, служивший в 104-м десантно-штурмовом полку 76-й дивизии. По версии украинского следствия, во время оккупации Бучанского района в 2022 году Муссагалеев приказал подчиненным расстрелять безоружного человека.

В Госдуму также прошли генерал-полковник Александр Лапин, которого в Украине заочно приговорили к пожизненному заключению, и Адам Делимханов, который уже был депутатом. В Думу прошел и политтехнолог Александр Бородай, который еще в 2014 году возглавлял так называемое правительство группировки "ДНР" на неподконтрольной части Донецкой области.

Также Владислав Головин, известный под позывным "Струна", участвовал в боях за Мариуполь, где потерял ногу. Главное управление разведки Украины обвиняет его, который сейчас возглавляет "Юнармию", в организации перевоспитания и военной подготовки украинских детей.

Помимо непосредственных участников войны, СМИ пишут еще о 94 потенциальных депутатах, напрямую связанных с ней. Большинство из них собирает деньги для военных или доставляет на фронт снаряжение и гуманитарную помощь. Речь идет о крупных сборах на миллионы рублей.

Среди будущих депутатов есть и так называемые "военкоры" - провоенные корреспонденты и блогеры. Речь идет о Евгении Поддубном, вошедшем в первую пятерку федерального списка "Единой России", а также о Марине Ким и Ирине Куксенковой.

Выборы в РФ

Ранее российский президент Владимир Путин пожаловался, что Украина якобы пыталась сорвать "выборы" в российский парламент, и пообещал выполнить "все цели СВО".

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