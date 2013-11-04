Профицит платежного баланса в январе-сентябре составил $ 1,5 миллиарда - НБУ
11:18, 04 ноября 2013Общество
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Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., сообщает Нацбанк.
Профицит платежного баланса Украины за 9 месяцев составил 1,5 млрд долл. - НБУ / Фото: hvylya.org
За аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 0,8 млрд долл. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
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По информации НБУ, в сентябре платежный баланс четвертый месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в сентябре было близким к нулю (-0,1 млрд долл. США), а с начала года осталось положительным – 1,5 млрд долл. США (за 9 месяцев 2012 года – отрицательным в размере 0,8 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.
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