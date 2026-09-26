Археологи нашли под деревней сосуд возрастом 1800 лет, наполненный десятками тысяч римских монет

Археологи обнаружили три сосуда, наполненные тысячами римских монет, в небольшой деревне Сенон во Франции, где продают самое дорогое варенье в мире. Эти емкости, спрятанные под полом древнего дома почти 1800 лет назад, могли вмещать более 40 000 монет. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Находка была сделана в ходе раскопок, проводимых Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP) на северо-востоке Франции.

Отмечается, что сосуды - амфоры - были аккуратно помещены в углубления, вырытые в полу жилого дома римской эпохи. Хотя клады монет часто связывают с периодами опасности или конфликтов, способ размещения этих сосудов позволяет предположить, что они могли служить своего рода древней системой накопления сбережений.

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По словам нумизмата Венсана Женевьева, изучающего эти монеты, в первом сосуде находилось около 38 килограммов монет, что составляет примерно 23 000-24 000 штук. Второй сосуд весил около 50 килограммов и, вероятно, содержал от 18 000 до 19 000 монет (такая оценка сделана на основе монет, извлеченных из его разбитого горлышка).

Скрытая коллекция монет, встроенная в древний дом

Три сосуда были обнаружены в жилой части поселения, а не в каком-то отдельном тайнике. Археологи выяснили, что амфоры были установлены в специально подготовленных углублениях внутри помещения, причем их горлышки находились на одном уровне с полом.

Важно, что такое необычное расположение указывает на то, что сосуды должны были оставаться доступными. Вместо того чтобы сразу закопать их и забыть, владельцы могли открывать их и использовать содержимое по мере необходимости.

Эту гипотезу подтверждают некоторые детали. По данным, на краях двух сосудов были обнаружены прилипшие монеты; это свидетельствует о том, что люди добавляли новые монеты уже после того, как емкости были помещены в землю, но до того, как углубления были окончательно засыпаны.

Дом, в котором нашли сосуды, был частью более крупного поселения с каменными постройками, подвалами, мастерскими с печами и системами подогрева пола. Неподалеку также располагалось римское укрепление. Римские монеты раскрывают забытую историю.

Вероятнее всего, эти монеты были спрятаны в период между 280 и 310 годами нашей эры - вскоре после падения Галльской империи. Это отколовшееся от Рима государство контролировало Галлию и прилегающие земли в 260-274 годах, прежде чем император Аврелиан вернул их под власть Рима.

Среди находок есть монеты с портретами Викторина, Тетрика I и Тетрика II - правителей, связанных с Галльской империей. Эти монеты помогают исследователям понять, какие денежные знаки имели хождение в регионе в эпоху политических перемен.

Согласно официальному сообщению, эта находка не обязательно является кладом, спрятанным из-за какой-либо сиюминутной угрозы. Расположение сосудов в доме и свидетельства того, что монеты докладывались туда позднее, указывают на более прозаическое назначение: длительное хранение сбережений. В статье сказано:

В этом районе уже известно о примерно 30 других кладах римских монет, однако лишь немногие из них дают столь подробную информацию о том, где и как хранились деньги.

Римское состояние, скрытое на 1800 лет

Древнее поселение просуществовало недолго. В начале IV века его уничтожил сильный пожар; хотя впоследствии поселение было восстановлено, очередной пожар в конечном счете привел к тому, что люди покинули это место.

Интересно, что один из трех сосудов был вывезен еще в древности. В углублении, где он когда-то стоял, осталось лишь три монеты - скудное свидетельство того, что здесь хранилось раньше.

Два других сосуда оставались скрытыми от глаз, пока их не обнаружили в ходе современных раскопок. Пролежав в земле почти две тысячи лет, эти монеты теперь позволяют заглянуть в простую, но любопытную сторону жизни римлян: как люди сберегали свои деньги в собственных домах.

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