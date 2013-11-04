В Египте пройдет первое заседание суда над экс-президентом Мурси

Мухаммеда Мурси, отстраненного от власти 3 июля военными, будут судить в том же здании — Академии полиции в предместьях Каира, где проходил процесс над его предшественником Хосни Мубараком. Примечательно, что и обвинения, выдвинутые против президента-исламиста, схожи с теми, что были предъявлены Мубараку — убийство демонстрантов, пишет РИА Новости.

Мухаммед Мурси и 14 высокопоставленных функционеров ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя ''Партии свободы и справедливости'' Исам Арьян, обвиняются в преднамеренном убийстве и физическом насилии, из-за чего во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре минувшего года погибли шесть демонстрантов и пострадали сотни других. По мнению ряда египетских правоведов, обвиняемым в этих преступлениях, в случае полного доказательства их вины, может грозить смертная казнь.

По теме: Дело экс-президента Египта Мурси передано в суд по уголовным делам

Адвокаты, вызвавшиеся участвовать в процессе на стороне Мурси несмотря на заявления его сторонников о том, что он намерен защищать себя сам, называют эти обвинения ''политизированными и сфабрикованными''.

По мнению египетских наблюдателей, первое заседание, которое считается сугубо техническим, может пройти без участия подсудимого. Одной из причин неявки Мурси в суд может быть его состояние здоровья. По сообщению ряда местных газет, он жаловался на самочувствие за несколько дней до начала суда. Другой причиной может стать решение сил правопорядка, которые могут посчитать, что неспособны обеспечить безопасность экс-президента во время заседания.

Изначально местом суда над Мухаммедом Мурси и его соратниками было выбрано здание Полицейского училища в густонаселенном пригороде Каира — Торе. Зал предстоящих заседаний неоднократно посещал глава МВД страны Мухаммед Ибрахим. Однако в воскресенье вечером Апелляционный суд Каира внезапно постановил перенести место процесса в здание полицейской академии в элитном район Каира — аль-Тагамму аль-Хамис. Место проведения заседания, вероятно, было перенесено, чтобы помешать исламистам сорвать заседание суда.

Прямой трансляции из зала судебного заседания не будет. Египетское государственное телевидение — единственное СМИ, которому разрешат съемку в зале, будет передавать ход нового ''процесса века'' в записи.

Исламистская ассоциация ''Братья-мусульмане'', в которую еще до выборов входил Мурси, обратилась к своим сторонникам с призывом прийти к зданию Академии полиции в Каире, чтобы помешать суду над ним и 14 высокопоставленными функционерами организации. Призыв исламистов был размещен на официальном сайте ныне запрещенной в Египте ассоциации.

Безопасность в районе проведения судебного процесса будут обеспечивать силы специального назначения и военная полиция. Армейское руководство планирует даже поднять в воздух боевые вертолеты ''Апач'', чтобы контролировать подступы к академии со стороны близлежащих кварталов. По всей египетской столице за правопорядком будут следить 20 тысяч полицейских.

''Считаю, что если они (''Братья-мусульмане'') решатся на насилие, то очень горько об этом пожалеют'', — заявил глава египетского МВД Мухаммед Ибрагим в эфире одного из местных телеканалов.

Министр отметил, что силы МВД приведены в состояние повышенной готовности по всему Египту. Под особую охрану, добавил Ибрагим, взяты стратегические объекты, объекты инфраструктуры и полицейские участки.