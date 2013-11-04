Кабмин хочет вернуть в Украину деньги Лазаренко и Тимошенко - СМИ

Если власти это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд гривен. Об этом сообщил «Сегодня» источник в Кабмине.

Львиную долю этой суммы составляют $477 млн, которые были заморожены на счетах Павла Лазаренко в 2006-м, когда он был осужден американским судом. Тогда экс-премьера осудили на 9 лет за финансовые махинации и оштрафовали на $10 млн, а судьба $477 млн осталась неясной.

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До сих пор считалось, что, скорее всего, на эти миллионы «наложит лапу» Департамент юстиции США, однако, по словам источника, украинский Кабмин уже подал ходатайство с просьбой вернуть их Украине. При этом позиция Киева отнюдь не безнадежна: аргументы иска слово в слово повторяют позицию прокуроров в 2006-м, на основании которой Лазаренко был осужден; а поскольку в Штатах действует прецедентное право, по логике, решение должно быть в пользу Украины.

Если в истории с $477 млн Юлия Тимошенко, согласно материалам суда, была задействована лишь косвенно (якобы именно она переводила деньги на счета Лазаренко в 1996—1999 годах), то в иске, который Кабмин планирует подать в суд Женевы, по информации источника, она является главным фигурантом.

Этот иск предъявлется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Павлом Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег».

Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке. Правда, запрашиваемая Кабмином сумма скромнее — «всего» $25 млн, оставшиеся на одном из счетов.

Мнение по данной ситуации адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко вчера узнать не удалось — его телефон был отключен.

А вот ее экс-адвокат, нардеп-бютовец Виктор Швец, считает, что подобные иски бесперспективны: «Попытки привязать Тимошенко к деньгам Лазаренко делались не один раз, но американский суд четко разъяснил, что она к ним не имеет отношения. Поэтому все вопросы тут могут быть только к стороне Лазаренко». Комментарий Ивана Лазаренко, брата экс-премьера, был краток: «Я не владею информацией по этому вопросу».

По словам источника, Кабмин не намерен останавливаться на указанных ходатайстве и иске. Среди прочего он намерен претендовать на сумму, которую выручат от продажи виллы Павла Лазаренко в Калифорнии площадью 6 тысяч кв. м, которую компания Dugsbery, связанная с экс-премьером, купила еще в 1998-м за $7 млн и которую в октябре нынешнего года калифорнийский суд конфисковал, посчитав, что она куплена за преступные деньги. Еще в 1999-м Генпрокуратура Украины заявила, что это были деньги, украденные из госбюджета, и это, по словам источника, может быть аргументом для еще одного ходатайства. «Но Штатами и Швейцарией дело на ограничится, — добавил источник. — Деньги ищут и в других странах, и речь идет о сотнях миллионов долларов».