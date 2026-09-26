В Краснодарском крае после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ

Завод поставляет продукцию российской армии.

В Краснодарском крае после атаки дронов поражен Ильский НПЗ, там вспыхнул мощный пожар.

Как пишут местные жители, атака началась около полуночи, были слышны взрывы и работа ПВО, а также виден пожар на НПЗ. При этом сообщения о том, что включили воздушную тревогу, появились только два часа спустя.

Согласно анализу ASTRA, поражен и горит Ильский НПЗ в одноименном поселке Северского района в 50 км от Краснодара.

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Это одно из ведущих предприятий нефтепереработки на юге России, его мощность около 6,6 миллиона тонн нефти в год (шесть технологических установок первичной переработки).

Продукция НПЗ используется в том числе для обеспечения российских войск.

Ильский НПЗ неоднократно подвергался атакам украинских дронов. В последний раз он был атакован 8 августа.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил, что Северский район подвергся атаке БПЛА и сообщил, что повреждены два предприятия.

"Северский район подвергся атаке БПЛА. Зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы", – написал он.

В сети пишут, что мог быть атакован также Афипский НПЗ.

Удары по России - новости

В ночь на 25 сентября в России были поражены три важных предприятия, задействованные в производстве ракет.

В частности, речь идет о "НПП Завод Искра" в Ульяновске Ульяновской области, который входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является предприятием военно-промышленного комплекса РФ. Также пострадали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука" в городе Ефремов Тульской области и АО "Воронежсинтезкаучук" в Воронеже Воронежской области.

Также вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез. Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России ,который перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год.

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