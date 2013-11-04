Мурси в суде потребовал признать его законным президентом Египта

''Происходящее является прикрытием военного переворота, я призываю египетское правосудие не участвовать в этом'', - несколько раз громко повторил Мурси после того, как председательствующий на процессе судья зачитал имена обвиняемых, чтобы удостовериться в их присутствии.

Мурси также заявил, что находится в зале суда по принуждению. По сообщению ряда СМИ он также несколько раз выкрикнул популярный среди его сторонников лозунг: ''Да падет режим военных''. Призыв подхватили и другие находящиеся на скамье подсудимых соратники Мурси и находящиеся в зале сторонники исламистской организации, сообщает РИА Новости.

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Председательствующий на заседании судья временно приостановил слушания из-за отказа Мурси надеть одежду для предварительно заключенных. По другим сведениям причиной приостановки заседания стали оскорбительные выкрики сторонников Мурси, находящихся в зале.

Мурси и 14 высокопоставленным функционерам ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя партии ''Партия свобода и справедливость'' Исам Арьян, активист организации Мухаммед Бальтаги, инкриминируют преднамеренное убийство и физическое насилие, повлекшие гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года. Прямая трансляция из зала судебного заседания не ведется. Египетское государственное телевидение - единственное СМИ, которому разрешили съемку в зале, будет в записи передавать ход нового ''процесса века''.

Армия Египта 3 июля на фоне волны народного недовольства властью представителей движения "Братья-мусульмане"отстранила от власти Мурси и объявила в стране переходный период. Практически сразу Мурси был арестован.