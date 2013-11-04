Мурси в суде потребовал признать его законным президентом Египта
Свергнутый египетский президент Мухаммед Мурси, обвиняемый по делу об убийстве демонстрантов, призвал председательствующего на процессе судью признать его законным президентом Египта, сообщают местные СМИ.
''Происходящее является прикрытием военного переворота, я призываю египетское правосудие не участвовать в этом'', - несколько раз громко повторил Мурси после того, как председательствующий на процессе судья зачитал имена обвиняемых, чтобы удостовериться в их присутствии.
Мурси также заявил, что находится в зале суда по принуждению. По сообщению ряда СМИ он также несколько раз выкрикнул популярный среди его сторонников лозунг: ''Да падет режим военных''. Призыв подхватили и другие находящиеся на скамье подсудимых соратники Мурси и находящиеся в зале сторонники исламистской организации, сообщает РИА Новости.
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Председательствующий на заседании судья временно приостановил слушания из-за отказа Мурси надеть одежду для предварительно заключенных. По другим сведениям причиной приостановки заседания стали оскорбительные выкрики сторонников Мурси, находящихся в зале.
Мурси и 14 высокопоставленным функционерам ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя партии ''Партия свобода и справедливость'' Исам Арьян, активист организации Мухаммед Бальтаги, инкриминируют преднамеренное убийство и физическое насилие, повлекшие гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года. Прямая трансляция из зала судебного заседания не ведется. Египетское государственное телевидение - единственное СМИ, которому разрешили съемку в зале, будет в записи передавать ход нового ''процесса века''.
Армия Египта 3 июля на фоне волны народного недовольства властью представителей движения "Братья-мусульмане"отстранила от власти Мурси и объявила в стране переходный период. Практически сразу Мурси был арестован.