В Совете Европы призвали РФ прекратить огонь в Олешках, чтобы оказать людям помощь

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти подчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как оккупирующая держава, обязана содействовать оказанию гуманитарной помощи.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал к немедленному локальному прекращению огня в оккупированных Олешках в Херсонской области и к безопасной эвакуации гражданских лиц, сообщает официальный портал комиссара Совета Европы по правам человека.

"Я обеспокоен гуманитарным кризисом в Олешках – городе, расположенном на временно оккупированных территориях Херсонской области Украины, – который стремительно усугубляется. Гражданское население, в частности дети, оказалось в ловушке без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, водоснабжения и электроснабжения", – подчеркнул О’Флаэрти.

Он добавил, что, согласно сообщениям, им угрожает высокий риск гибели.

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"В соответствии с международным гуманитарным правом Россия, как оккупирующая держава, обязана обеспечивать население продовольствием и медикаментами, а также содействовать оказанию гуманитарной помощи. Я призываю к немедленному прекращению огня на местном уровне, обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и безопасной эвакуации гражданского населения", – напомнил комиссар Совета Европы по правам человека.

О'Флаэрти отметил, что бедственное положение и страдания людей, оказавшихся на линии фронта и на оккупированных территориях, требуют международного внимания и принятия соответствующих мер.

Ситуация в Олешках: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что жители оккупированного города Олешки, расположенного всего в 9 км от Херсона, оказались в ловушке. У них нет безопасного маршрута для выезда, продовольствия, полноценной медицинской помощи и базовых условий для жизни. Кроме того, после начала российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС в Олешках нет электроэнергии, газа и питьевой воды, остро не хватает медикаментов. Дороги и подъезды к городу заминированы, а передвижение опасно из-за постоянных атак беспилотников и обстрелов. По этой причине эвакуация и доставка гуманитарных грузов практически заблокированы. Последний раз продовольствие завозили в Олешки в конце мая.

Также мы писали, что журналисты ВВС сообщили: по свидетельствам жителей разрушенного города, жителям Олешек приходится есть сорняки с огородов, поскольку продукты, как и раньше, не привозят, а сезон овощей подошёл к концу. Изредка им удается подключиться к сети, чтобы позвонить. Частой причиной гибели становится удар дрона со стороны российских военных. При этом возникают сложности с захоронением тел, поскольку оккупанты требуют дополнительных документов и осмотров.

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