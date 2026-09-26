Россияне нанесли удар по Запорожью: есть погибшие, ранен ребенок (фото)

Под обломками дома обнаружили тела двух погибших женщин.

Россияне этой ночью атаковали Запорожье, возникли пожары и разрушения, есть погибшие. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Так, он сообщил, что российский беспилотник нанес удар по частному дому в одном из районов города, который был полностью разрушен.

В доме находились четыре человека, в том числе ребенок. Ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.

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К сожалению, из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин.

Также в результате атаки повреждены жилой дом и нежилое помещение. Кроме того, вспыхнул пожар на одном из местных рынков.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября (с 18:00 25 сентября) противник атаковал Украину 173 ударными БПЛА типа Shahed (более 50 из них – реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, средствами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в 8 точках.

Российские атаки на Украину – последние новости

25 сентября днем Россия атаковала Киев беспилотниками, поразив, в частности, офисное здание и медицинское учреждение. Погибли семь человек, еще почти 60 пострадали.

В тот же вечер российские оккупанты нанесли удар дроном по Иванковскому лицею № 2 в Вышгородском районе Киевской области.

Также в Оболонском районе Киева дрон упал на двухэтажное здание, предположительно детский сад.

Кроме того, 25 сентября россияне нанесли удар в Украине по складу, используемому американской корпорацией McDonald's.

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