В четверг Рада рассмотрит законопроекты о лечении Тимошенко за границей

Как передает корреспондент УНИАН, три законопроекта о лечении за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы, авторами которых являются народные депутаты Анжелика Лабунская, Сергей Мищенко и лидеры трех оппозиционных фракций, проектом повестки дня на текущую неделю, которая должна быть утверждена на Согласительном совете, предусмотрены для рассмотрения 7 ноября.

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Кроме того, на вторник, 5 ноября, запланировано рассмотрение проекта закона о прокуратуре, но он должен быть снят с рассмотрения и заменен президентским законопроектом о прокуратуре, который имеет заключение Венецианской комиссии.

Также в повестке дня на завтра - ряд законопроектов, касающихся проведения в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.