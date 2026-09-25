Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, – Bloomberg

Источники, знакомые с позицией украинского президента, отметили, что поднятие этого вопроса Трампом его раздражило.

На этой неделе президент Дональд Трамп вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, несмотря на неоднократные отказы в прошлом, поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что Зеленский отклонил это предложение. Источники, знакомые с позицией украинского президента, отметили, что поднятие этого вопроса Трампом его раздражило.

На вопрос журналистов, когда он посетит Москву, Зеленский ответил: "На ракете", после чего выругался.

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В статье отмечается, что на этой неделе Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели отдельные встречи с представителями администрации Трампа в Нью-Йорке.

"На фоне стремительного роста мировых цен на дизельное топливо США призвали обе стороны договориться о перемирии в отношении нападений на энергетические объекты друг друга, однако ни одна из сторон не согласилась на это", – сообщило издание.

Указывается, что в пятницу Зеленский заявил, что технические переговоры о заключении мира между Украиной и Россией, вероятно, состоятся в Объединённых Арабских Эмиратах, хотя США ещё не предложили конкретную дату.

Европейские чиновники заявляют, что Трамп и его команда положительно отреагировали на их лоббистские усилия по оказанию поддержки Украине до наступления зимы. Они также отметили, что встреча Трампа с Зеленским в целом прошла в позитивном ключе.

По данным издания, Трамп еще не решил, отправит ли он Украине дополнительные средства противовоздушной обороны этой зимой, поскольку США сами сталкиваются с дефицитом из-за войны с Ираном, но согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Зеленский заявил в пятницу, что Трамп сообщил ему, будто бы он принял окончательное решение на этой неделе, хотя и не уточнил сроки поставок.

Ожидается, что производство начнётся не раньше, чем через год, поэтому это не решит насущную потребность Украины в защите объектов критической инфраструктуры от российских атак в холодные месяцы.

Издание отмечает, что предложение Трампа о встрече с Россией прозвучало на той же неделе, когда госсекретарь Марко Рубио объявил, что США пригласили Путина принять участие в саммите "Группы 20" во Флориде в декабре, что вызвало критику в Европе.

Мирные переговоры с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, Украина в течение 10 дней должна обсудить с представителями США дальнейшие планы относительно мирных переговоров с РФ. Зеленский рассказал, что с Трампом они "обсудили общие вопросы". После этого переговорные группы Украины и США провели "отдельную длительную встречу", на которой уже обсуждались детали. Президент Украины добавил, что американцы должны поговорить с россиянами.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о визите в Москву "на ракете", заявил, что в Кремле считают, что президент Украины Владимир Зеленский не отказывался от потенциального визита в Москву. Кроме того, Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности Киева к немедленному прекращению огня. Пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия "открыта для мирного процесса урегулирования". В то же время он добавил, что в Кремле считают, что следует стремиться не к временному перемирию, а к "миру".

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