Россияне массированно бьют по украинским дата-центрам: в ISW объяснили, чем это опасно

Кремль усиливает кампанию ударов и расширяет перечень целей, пытаясь найти альтернативные способы нанесения ущерба.

Российские войска с середины сентября все чаще целенаправленно поражают украинскую интернет-инфраструктуру и дата-центры. Для чего это делается и чем грозит украинцам – объяснили аналитики Института изучения войны.

Как объясняют в ISW, такими ударами Россия стремится дестабилизировать экономику Украины и нарушить работу цифровой инфраструктуры, от которой ежедневно зависят как гражданское население, так и бизнес.

При этом представители украинских властей и бизнеса прогнозируют, что Россия может попытаться вызвать более масштабные сбои в работе телекоммуникационных сетей, что создаст угрозу для банков, систем онлайн-платежей, коммерческих предприятий, государственных сервисов и вооруженных сил Украины.

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При этом российские удары по дата-центрам не затронули украинских военных, несмотря на заявления Министерства обороны РФ о том, что целью таких атак является снижение боевого потенциала вооруженных сил Украины.

Как утверждают аналитики, российские удары по центрам обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в работе интернета, но вряд ли приведут к его полному отключению. По словам представителей интернет-провайдеров, наличие в Украине разветвленной сети и множества провайдеров делает полное отключение маловероятным. В то же время российские удары могут привести к росту стоимости услуг для местных пользователей, так как провайдерам придется финансировать ремонт поврежденной инфраструктуры.

В ISW подчеркивают, что такие удары - одна из попыток России подорвать украинскую экономику; они следуют за аналогичными целенаправленными кампаниями ударов по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины.

"Вероятно, Кремль усиливает кампанию ударов и расширяет перечень целей, пытаясь найти альтернативные способы нанесения ущерба, поскольку российские наступления 2026 года не достигли поставленных целей, а украинские войска добиваются продвижения, имеющего оперативное и даже стратегическое значение", - отмечают в ISW.

Россия пытается лишить украинцев интернета

3 сентября РФ атаковала и повредила дата-центры интернет-провайдеров в Киеве. В пресс-службе Минцифры тогда отмечали, что в столице и области из-за российской атаки возникли проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств.

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков сообщил, что с начала сентября противник систематически атакует украинские дата-центры и центры связи. Из-за повреждения инфраструктуры и перераспределения трафика в Украине могут возникать перебои со связью.

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