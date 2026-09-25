Google обновила 'Google Фото': появился цифровой гардероб и умные ретро-фильтры

Другие нововведения включают в себя интеграцию с Gemini и инструмент для скрытия конфиденциальной информации.

Google выпустила большое обновление для популярного сервиса "Google Фото", добавив новые инструменты для редактирования снимков и работы с фото. Среди главных нововведений – цифровой гардероб с виртуальной примеркой, умные ретро-фильтры и специальный инструмент для скрытия личной информации.

Функция Moods позволяет придавать фотографиям разные винтажные стили. Например, доступны эффекты под пленку 35 мм и цифровые камеры начала 00-х. При этом это не обычные фильтры: стиль автоматически адаптируется под конкретный снимок, а его интенсивность можно настроить с помощью ползунка.

Самым интересным нововведением стала функция Wardrobe, которую анонсировали еще летом. Она в автоматическом режиме оцифровывает одежду и аксессуары с фотографий пользователя и превращает их в виртуальные предметы, из которых можно формировать новые образы. Также их можно примерять на виртуальный аватар пользователя, чтобы посмотреть, как вещи будут смотреться в реальности.

Видео дня

Google также интегрирует Gemini Spark в Google Фото. Пользователи Google AI Pro и Ultra смогут управлять фотографиями и редактировать их с помощью текстовых или голосовых команд. Например, можно попросить ИИ найти все селфи с отпуска, убрать людей на заднем плане и собрать результат в новый альбом.

Обновился и встроенный инструмент разметки. Теперь с его помощью можно скрывать конфиденциальную информацию на изображениях, а также точнее настраивать толщину пера и использовать новые шрифты. Кроме того, Google добавила 15 новых шаблонов Remix для создания фото в стиле фотобудки, поздравительных открыток и в формате красной дорожки.

Чтобы воспользоваться новыми функциями Google Фото , нужно обновить приложение до последней версии через Google Play или App Store.

Ранее эксперты нашли функцию Google Photos, которая обучает ИИ на ваших фото, и рассказали, как ее отключить.

УНИАН писал, что пользователи переходят на новый навигатор вместо Google Maps. Приложение доступно для Android и iOS, распространяется бесплатно и поддерживает офлайн-карты.

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