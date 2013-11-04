В Москве прошел "Русский марш", полиция задержала около 30 человек (фото)

В ходе националистического «Русского марша» в Москве задержано около 30 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции.

«Полицией на мероприятии задержаны около 30 человек за использование масок, мелкие нарушения общественного порядка, выкрикивание нацистских лозунгов и использование запрещенной символики», - говорится в сообщении.

Шествие в Люблино завершилось. В настоящий момент проходит концерт, на котором присутствует менее 1 тыс. человек. В целом общественный порядок на шествии был обеспечен.

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В то же время, организаторы марша сообщили, что отменили запланированный митинг по завершению шествия из-за испортившейся погоды.