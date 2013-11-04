В Москве прошел "Русский марш", полиция задержала около 30 человек (фото)
14:58, 04 ноября 2013Мир
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В ходе националистического «Русского марша» в Москве задержано около 30 человек
Баннер "За Бирюлево", ”Русский марш”, Москва / Фото : @egor_mq
В ходе националистического «Русского марша» в Москве задержано около 30 человек, сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции.
Участники ”Русского марша” / Фото : @egor_mq
«Полицией на мероприятии задержаны около 30 человек за использование масок, мелкие нарушения общественного порядка, выкрикивание нацистских лозунгов и использование запрещенной символики», - говорится в сообщении.
”Русский марш”, Москва / Фото : @egor_mq
Шествие в Люблино завершилось. В настоящий момент проходит концерт, на котором присутствует менее 1 тыс. человек. В целом общественный порядок на шествии был обеспечен.
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Баннер "Требуем введения визового режима..." / Фото : @egor_mq
В то же время, организаторы марша сообщили, что отменили запланированный митинг по завершению шествия из-за испортившейся погоды.
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