Поджог станции Starlink в Польше: прокуратура проверяет версию о диверсии по заказу РФ

После пожара возле станции нашли бутылку с горючим веществом, а записи камер подтвердили поджог. Правоохранительные органы выясняют, могла ли за этим стоять РФ.

Польская прокуратура расследует пожар на наземной станции Starlink в селе Воля-Кробовская как возможный акт саботажа. Правоохранители проверяют версию, что поджог мог быть совершен по поручению российских спецслужб с целью нарушить работу сети в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщило польское информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши.

Расследование пожара начал прокурор Мазовецкого отдела Национальной прокуратуры. По словам пресс-секретаря прокуратуры Пшемыслава Новака, в деле имеется обоснованное подозрение, что злоумышленники могли действовать в интересах российских спецслужб.

"По делу имеется обоснованное подозрение, что злоумышленники действовали по поручению российских спецслужб и в интересах иностранной разведки против Республики Польша. Целью их действий было нарушить работу сети и интернет-связи системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – заявил Новак.

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В то же время пока подозрения никому не предъявлялись.

"Дело возбуждено по факту происшествия. На данный момент никому не предъявлено подозрение", – отметил Новак.

Что известно о пожаре

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул поздно вечером 23 сентября в распределительном шкафу, к которому были подключены антенны станции. Также повреждения получил генератор электропитания.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили возле сгоревшего распределительного шкафа бутылку с горючим веществом. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик призвал рассматривать версию саботажа.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек сообщил, что собранные материалы, в частности записи камер наблюдения, подтверждают факт поджога. В то же время он отметил, что пока неизвестно, был ли этот поджог диверсией.

Место происшествия осмотрели правоохранители, а свидетелей допросили. В работе также принимали участие сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и Центрального следственного бюро полиции.

Почему станция Starlink важна

Наземные станции Starlink передают данные между спутниками и наземной инфраструктурой сети. Пользовательский терминал передает сигнал спутнику, после чего трафик может поступать на наземную шлюзовую станцию или передаваться по лазерному каналу другому спутнику, имеющему доступ к наземному шлюзу.

В 2022 году польский правительственный портал сообщал, что станция в Воле-Кробовской вместе со станцией в Каунасе обслуживала Центральную Европу. С польским узлом также связывались спутники над Украиной.

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