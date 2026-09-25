Глава МИД Германии обрадовался приглашению Путина на саммит G20

По его словам, "такими возможностями необходимо пользоваться".

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль приветствовал приглашение российского президента Владимира Путина на саммит G20, как возвращение в круг западных лидеров. Об этом пишет DPA.

"Это приглашение, которое может направить любая сторона, выступающая в роли хозяина саммита, станет лакмусовой бумажкой, позволяющей понять, готов ли Путин вести переговоры в духе доброй воли", - заявил он.

По его словам, "такими возможностями необходимо пользоваться".

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"Мы неоднократно призывали российское правительство и Путина лично наконец сесть за стол переговоров. Это, по крайней мере, ознаменовало бы начало серьёзных переговоров, если Путин и российское правительство действительно заинтересованы в прекращении войны", - сказал министр.

В свою очередь Глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что была удивлена, узнав о решении президента США Дональда Трампа пригласить Путина на саммит G20, запланированный на декабрь.

Однако она заявила, что не видит причин для бойкота саммита со стороны Канады, подчеркнув важность диалога с Россией.

Приглашение Путина на саммит G20

Ранее двухпартийная группа из 14 сенаторов призвала Трампа отозвать приглашение, направленное Путину на саммит G20 в Майами. Они отметили, что Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой национальной безопасности.

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