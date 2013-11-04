Руководство Google пожаловалось на АНБ

Компания Google направила высшему руководству США жалобы на действия Агентства национальной безопасности (АНБ) страны, заявил в интервью газете Wall Street Journal председатель совета директоров Эрик Шмидт.

Как пишет РИА Новости, в конце октября издание со ссылкой на документы, полученные от экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сообщило, что АНБ реализует программу под кодовым названием MUSCULAR, перехватывающую информацию между серверами крупнейших интернет-компаний Google и Yahoo. Эта программа позволяет получать данные из дата-центров по всему миру, что предоставляет АНБ возможность доступа к сотням миллионов учетных записей электронной почты. Google и Yahoo заявили, что не санкционировали такую деятельность американских спецслужб в отношении своих каналов передачи информации. В свою очередь, глава АНБ Кит Александер опроверг информацию WSJ, заявив, что руководимая им спецслужба "не имеет права"на доступ к серверам компаний и для того, чтобы получить подобные данные, необходим ордер суда.

"Это на самом деле возмутительно, что Агентство национальной безопасности следило за передачей данных между дата-центрами Google, если это правда", - заявил председатель совета директоров компании.

По словам Шмидта, Google уже направила соответствующие жалобы в адрес президента США Барака Обамы, членов конгресса страны, а также руководству АНБ.

В свою очередь, представители АНБ в понедельник в ответ на просьбу журналистов WSJ прокомментировать слова руководителя Google сообщили, что им нечего добавить к сделанным ранее заявлениям ведомства, смысл которых сводится к тому, что СМИ превратно освещают деятельность спецслужбы, которая работает по законодательству США.