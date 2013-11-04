Одесский горсовет принял отставку Костусева без его присутствия
11:56, 04 ноября 2013Политика
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Повестка дня горсовета состояла только из одного вопроса.
Одесский горсовет принял отставку Костусева / Фото: odessa.ua
Одесский городской совет принял отставку мэра Одессы Алексея Костусева без его присутствия.
Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова секретаря горсовета Олега Брындака и включения гимна Украины, была утверждена повестка дня.
Она состояла только из одного вопроса: рассмотрение личного заявления Костусева о досрочном сложении полномочий городского головы.
Председатель комиссии горсовета по законности и правопорядку Денис Балух зачитал проект решения сессии по данному вопросу, который депутаты сразу утвердили.
Как сообщал УНИАН, 31 октября мэр Одессы Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского председателя.
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