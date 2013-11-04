Одесский горсовет принял отставку Костусева без его присутствия

11:56, 04 ноября 2013
Политика
2496 0

Повестка дня горсовета состояла только из одного вопроса.

/ Фото: odessa.ua

Одесский городской совет принял отставку мэра Одессы Алексея Костусева без его присутствия.

Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова секретаря горсовета Олега Брындака и включения гимна Украины, была утверждена повестка дня.

Она состояла только из одного вопроса: рассмотрение личного заявления Костусева о досрочном сложении полномочий городского головы.

Председатель комиссии горсовета по законности и правопорядку Денис Балух зачитал проект решения сессии по данному вопросу, который депутаты сразу утвердили.

Как сообщал УНИАН, 31 октября мэр Одессы Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского председателя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter