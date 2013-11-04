Одесский горсовет принял отставку Костусева без его присутствия

Одесский городской совет принял отставку мэра Одессы Алексея Костусева без его присутствия.

Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова секретаря горсовета Олега Брындака и включения гимна Украины, была утверждена повестка дня.

Она состояла только из одного вопроса: рассмотрение личного заявления Костусева о досрочном сложении полномочий городского головы.

Председатель комиссии горсовета по законности и правопорядку Денис Балух зачитал проект решения сессии по данному вопросу, который депутаты сразу утвердили.

Как сообщал УНИАН, 31 октября мэр Одессы Алексей Костусев сложил с себя полномочия городского председателя.