Сторонники Мурси атаковали журналистов

Сторонники Мухаммеда Мурси, собравшиеся у здания Академии полиции в Каире, в котором в эти минуты проходит суд над свергнутым президентом Египта, атаковали освещающих процесс журналистов, пишет РИА Новости.

Несколько десятков представителей прессы, в том числе телевизионные группы, ведущие прямой эфир у здания Академии полиции, были вынуждены спешно покинуть место съемки.

Председательствующий судья на заседании по делу об убийстве демонстрантов, обвиняемым по которому проходит свергнутый президент Египта, временно приостановил слушания из-за отказа Мурси надеть одежду для предварительно заключенных. Заседание, по сообщениям местных СМИ, приостановлено до тех пор, пока Мурси не согласится облачиться в ''соответствующую его нынешнему статусу одежду''.

Мурси и 14 высокопоставленным функционерам ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя партии ''Партия свобода и справедливость'' Исам Арьян, активист организации Мухаммед Бальтаги, инкриминируют преднамеренное убийство и физическое насилие, повлекшие гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре минувшего года.