Маленькая Украина сдерживает огромную Россию, потому что воюет совсем по-другому, – WSJ

В то время как россияне полагаются на численное превосходство и грубую силу, украинская армия делает ставку на эффективность каждого подразделения и каждого удара.

Украинские Силы беспилотных систем все больше меняют подход к ведению современной войны, делая ставку на анализ массивов данных, децентрализованные решения и быстрое внедрение новых технологий. Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом "Мадяром" Бровди.

Автор публикации рассказывает, что в начале беседы с Бровди электронный счетчик в его подземном командном пункте показывал 302 погибших российских военнослужащих за день. К моменту завершения интервью эта цифра выросла до 343. Силы беспилотных систем составляют около 2,5 % украинской армии, однако, по приведенным в публикации оценкам, на них приходится примерно треть потерь российских войск за последний год.

Бровди объясняет украинские результаты не численным превосходством, а изменением самой организации армии. "Небольшая современная украинская армия побеждает старую советскую систему, которая существовала в Украине", – говорит он.

Видео дня

По его словам, привлечение гражданских специалистов сделало военную структуру более гибкой, а управление всё больше напоминает бизнес-процессы – с планированием, оценкой эффективности и контролем затрат.

Ключевую роль в этой системе играет цифровая платформа Delta. Она объединяет данные с беспилотников, датчиков и других средств в единую сеть. Пилоты могут отмечать на карте обнаруженные цели, после чего информация сразу становится доступной подразделениям, которые могут реагировать без длительного согласования приказов. Бровди оценивает, что делегирует своим военным около 90% боевых решений.

В то же время каждая операция оставляет цифровой след: фиксируются место, время, условия, использованные средства, цель и результат. Видео и данные датчиков позволяют проверять, действительно ли цель была поражена, что помогает избегать искажения информации о ситуации на поле боя.

Значительный акцент командующий СБС делает на анализе больших массивов данных. Бровди начал систематически собирать их еще в 2022 году. Сейчас только его подразделение "Птахи Мадяра" накапливает по 10–12 терабайт информации ежедневно. Эти данные используются не только для боевого управления, но и для оценки эффективности различных моделей дронов и вооружения. Полученная с фронта обратная связь помогает быстрее совершенствовать новые системы.

По мнению Бровди, западным армиям также придётся перестраивать свои подходы. "Задача состоит в том, чтобы построить экосистему", – говорит он.

Речь идет не о поиске одного "лучшего" беспилотника, а о создании системы, в которой недорогие и достаточно эффективные дроны, программное обеспечение, разведка, производство и оперативное управление работают вместе.

В то же время командующий СБС подчеркивает, что технологическое преимущество должно постоянно развиваться. По его словам, простого достижения возможностей противника недостаточно: необходимо значительно превосходить их, чтобы снизить саму вероятность новой войны в будущем.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Путин заявил, что Россия якобы была готова возобновить переговоры после выборов, но украинские удары по Москве якобы сорвали эти планы. Он повторил тезис о срыве переговоров в Стамбуле и назвал российские атаки "ответом" на действия Украины.

Также мы сообщали, что с 2022 года Rheinmetall поставил Украине миллионы боеприпасов различных калибров, в частности сотни тысяч 155-мм артиллерийских снарядов и 35-мм боеприпасов для систем ПВО Gepard. Концерн также поставляет современные 35-мм снаряды AHEAD для комплексов Skynex и Skyranger 35, которые уже используются ВСУ.

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