США отвергли просьбу Сноудена о помиловании

С соответствующим требованием ранее выступил сам Сноуден. 1 ноября он передал канцлеру Германии Ангеле Меркель письмо, в котором подчеркивается: "Говорить правду – не преступление. Я уверен, что при поддержке международного сообщества, правительство США откажется от своей вредоносной деятельности", сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

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Послание разоблачителя АНБ передал главе немецкого правительства депутат немецкого бундестага от "зеленых" Кристиан Штребеле, который встретился со Сноуденом в рамках визита в Россию.

Однако просьба Сноудена вызвала возмущение в США. Председатель комитета, конгрессмен Майк Роджерс от штата Мичиган назвал помилование информатора "ужасной идеей". Его коллега по комитету, сенатор Дайан Файнштейн от Калифорнии отметил, что Э.Сноуден нарушил закон, вместо того чтобы в частном порядке сообщить о своих откровениях комитету.

По словам советника Белого дома Дэна Пфайфера, предложение о помиловании даже не обсуждается, и Э.Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом.