У ЕС опровергли, что выборы во Франции и Германии могут подорвать поддержку Украины, - Reuters

Глава МИД Эстонии заявил, что опасения по поводу выборов не должны отвлекать Европу от насущных потребностей Украины.

Высокопоставленные европейские чиновники попытались развеять опасения, что потенциальные победы на выборах партий, скептически настроенных к Украине, могут подорвать поддержку Киева. Об этом пишет Reuters.

Утверждается, что ЕС остается достаточно устойчивым, чтобы противостоять изменениям в государствах-членах.

Официальные лица признали риски, связанные с изменением электоральной ситуации, но заявили, что поддержка Киева сохранится, на фоне того, что Украину ждет сложная зима, отмеченная нехваткой военных ресурсов и финансирования.

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"Мы следим за политическими событиями в Европе.Если кто-то откажется от поддержки Украины, другие займут их место, потому что это в наших интересах", - сказал глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что опасения по поводу выборов не должны отвлекать Европу от насущных потребностей Украины.

"Похоже, националистические силы во Франции что-то поняли... и это положительный момент. Но в Германии у нас есть пророссийские крайне правые, которые, похоже, возрождают немецкий национализм, и это нас беспокоит", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что избиратели по всей Европе в прошлом поддерживали партии, которые, как ожидалось, ослабят поддержку Киева, но эти опасения оказались преувеличенными:

"В демократии всегда приходится жить с маятником, знаете, качающимся слева направо, иногда до крайностей. Люди боялись, когда Джорджа Мелони была избрана, что это будет иметь последствия для Украины или Европы, (но) это имело только положительные последствия, особенно для Украины".

Стубб заверил, что страны восточного фланга НАТО останутся основой поддержки Украины, даже если энтузиазм в других странах ослабнет.

"Вероятно, в итоге вы увидите, как соседние государства продолжат оказывать поддержку, то есть те, которые находятся близко к России и Украине, а остальные будут дистанцироваться от них", - сказал он.

Заявы Ле Пен

Во Франции лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом продолжит обучение украинских войск, поставки военной техники и поддержку так называемой "Коалиции желающих". Но она сказала, что эра неограниченных финансовых вливаний в Киев закончится.

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