Мурси доставили на судебное заседание в Каире

Свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси на военном вертолете в понедельник утром доставлен в здание Академии полиции в Каире для проведения первого судебного заседания по делу о гибели демонстрантов в декабре минувшего года, сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя безопасности Каира Усаму ас-Сагира, передает РИА Новости.

Мухаммеду Мурси и 14 высокопоставленным функционерам ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя партии ''Партия свобода и справедливость'' Исам Арьян, активист организации Мухаммед Бальтаги, инкриминируют преднамеренное убийство и физическое насилие, повлекшие гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.

По мнению ряда египетских правоведов, обвиняемым в этих преступлениях, в случае полного доказательства их вины, может грозить смертная казнь.

Исламистская ассоциация ''Братья-мусульмане'' обратилась к своим сторонникам с призывом прийти к зданию Академии полиции в Каире, чтобы помешать судебному процессу.

Безопасность в районе Академии, по заявлениям властей, обеспечивают силы специального назначения и военная полиция. Армейское руководство планирует поднять в воздух военные вертолеты Apache, чтобы контролировать подступы к Академии из близлежащих кварталов. По всей египетской столице за правопорядком будут следить 20 тысяч полицейских.