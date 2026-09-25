Пермский НПЗ прекратил работу после атаки беспилотников, – источники Reuters

Завод способен производить до 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 200 000 тонн мазута и 700 000 тонн нефтяного кокса.

Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой по объему переработки нефти в России, прекратил работу после атаки украинского беспилотника, которая вызвала пожар и повредила трубопроводы, хранилища и технологические установки в пятницу. Об этом сообщили два источника в отрасли, пишет Reuters.

Завод, расположенный в 1460 км к северо-востоку от Москвы, переработал около 12,6 миллиона тонн, или 252 000 баррелей нефти в сутки, в 2024 году. Он произвел 2 миллиона тонн бензина, 5,3 миллиона тонн дизельного топлива, 200 000 тонн мазута и 700 000 тонн нефтяного кокса.

Удар по Пермскому НПЗ – что известно

Напомним, что 21 августа российский Пермь подвергся атаке беспилотников. Тогда завод приостановил работу после атаки украинских дронов. Тогда была остановлена основная установка первичной переработки нефти CDU-4, на долю которой приходится почти 40% мощности завода. Её суточная производительность составляет 14 000 тонн нефти. По предварительным оценкам, ремонтные работы могут длиться от одной до двух недель. А ещё одна основная нефтеперерабатывающая установка, CDU-5, на которую приходится 34% мощности завода, простаивает с 29 июля из-за ещё одной атаки.

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Также нефтеперерабатывающий завод в российском Новошахтинске был поражён украинскими дронами. Повреждения объекта вынудили временно приостановить его работу. Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод имеет годовую мощность 5 миллионов тонн нефти, или около 100 000 баррелей в сутки. Недавно Украина нанесла удар по двум крупным российским нефтеперерабатывающим заводам в Москве и Ярославле.

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