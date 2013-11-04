Лазаренко могут депортировать из США - адвокат

Защитник экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко Виктор Чевгуз не исключает решения властей США о депортации его подзащитного из США в страну, из которой он прибыл, пишет газета “Вести”.

Украинский защитник экс-премьера сообщил изданию, что у Лазаренко сейчас есть проблемы посерьезнее, чем конфискация дома в Новато, купленный в 1998-м за 6,75 млн долл.

«До конца года миграционные власти должны рассмотреть его ходатайство о предоставлении вида на жительство в США. Там может быть несколько вариантов решения вопроса. Самые негативные: отказ и требование покинуть территорию США в течение 72 часов с правом лететь куда угодно. Либо же депортация в страну, из которой он прибыл, — Грецию, так как договора о выдаче преступников с Украиной нет», — отметил Чевгуз, защищающий Лазаренко от обвинений по украинским делам.

Адвокат сомневается, что Лазаренко вернется в Украину, потому что сейчас против него могут поднять все старые дела.

«Американскими судами занимается адвокат Лазаренко Дэниэл Горовиц, — сказал Чевгуз. — В США строго относятся к незаконному обогащению. Насколько я понимаю, дом конфисковали в рамках гражданского иска, который подала налоговая служба США».

Как отмечается, приобретение конфискованного дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения в отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 г. осудили на 97 месяцев. 1 ноября 2012 г. Лазаренко вышел из тюрьмы «Терминал» после окончания срока наказания. Сейчас миграционный суд рассматривает ходатайство Лазаренко о предоставлении ему легальных прав для пребывания в США, а он сам — снова под арестом. Семья Лазаренко живет в намного меньшем доме площадью до 300 квадратных метров в коммуне Гринбрей, записанном на его супругу Оксану.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября стало известно, что американские власти конфисковали дворец экс-премьер-министра Украины Лазаренко в городе Новато, штат Калифорния.

Соответствующее решение было принятое судьей Северного округа Калифорнии Чарльзом Брейером 8 октября.