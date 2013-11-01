ЕС хочет изменить название Соглашения об ассоциации с Украиной

Об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, предложение стороны ЕС связано с желанием отобразить в названии ссылку на Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) как одну из сторон договора с целью приведения названия в соответствие с преамбулой и статьей 482 проекта Соглашения, пишет ZN.UA.

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На сегодня полное название Соглашения имеет такой вид: "Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

На данный момент, по словам Перебийноса, стороны завершают процесс подготовки аутентичных текстов проекта Соглашения на всех 24 языках, в т.ч. украинском, к подписанию. О переводе Соглашения об ассоциации на украинский язык, спикер МИД подчеркнул, что одобрение проекта Соглашения правительством Украины и Европейской Комиссией не препятствует внесению лингвистических и технических правок в его текст.