Ноябрь 2013-го - самый оптимальный срок для подписания Ассоциации с ЕС - Кожара

Об этом сказал в интервью газете “Урядовый курьер» министр иностранных дел Леонид Кожара.

Он выразил надежду, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС “будет подписано, как и запланировано, во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства». По его словам, в настоящее время можно констатировать существенный прогресс в модернизации законодательства о выборах, реформировании системы правосудия, усилении борьбы с коррупцией.

По теме: Евросоюз может отложить ассоциацию с Украиной на 2014 год - МИД Польши

На вопрос “ Остаются ли еще принципиальные вопросы, из-за которых надежды на Вильнюс могут не исполниться?” Кожара ответил: “Мы исходим из того, что заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет способствовать дальнейшему утверждению в нашем государстве европейских цивилизационных ценностей и стандартов права, должного управления, борьбы с коррупцией, уважения демократических принципов, прав человека и основополагающих свобод, уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности, нерушимости границ и независимости, исповедования принципов свободной рыночной экономики, противодействия разным формам транснациональной организованной преступности, содействия устойчивому развитию и тому подобное”.

“Считаем, что Украина обеспечила существенный прогресс в реализации наших общих со стороной ЕС договоренностей, достигнутых в ходе февральского саммита Украина-ЕС”, сказал Кожара. При этом он выразил уверенность, что в течение месяца, который остается до саммита, “этот прогресс будет дополнительно закреплен, в частности, в таких вопросах, как рассмотрение Верховной Радой Украины законопроектов о прокуратуре, выборы, а также в деятельности Мониторинговой миссии Европейского парламента во главе с бывшими президентами Пэтом Коксом и Александром Квасневским”.