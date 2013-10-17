Госслужащим в США обещают компенсировать вынужденные отпуска
03:24, 17 октября 2013Мир
687 0
Достигнутая в Сенате США договоренность по выходу из кризиса предусматривает компенсацию заработка 800 тысячам федеральных госслужащих, которых отправили в вынужденные отпуска
800 тысячам федеральных госслужащих компенсируют вынужденные отпуска / Фото: Обозреватель
"Это есть в соглашении", — сказал журналистам сенатор от Мэриленда демократ Бенджамин Кардин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.
По теме: Лидеры сената США объявили о краткосрочном бюджетном компромиссе
Федеральные органы власти в США частично закрыты с 1 октября из-за того, что Конгресс не принял бюджет на новый финансовый год.
В среду лидеры демократов и республиканцев в Сенате Гарри Рид и Митч Макконнелл объявили о достижении краткосрочного бюджетного компромисса.
Законопроект предусматривает возобновление финансирования госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter