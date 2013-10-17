Госслужащим в США обещают компенсировать вынужденные отпуска

03:24, 17 октября 2013
Мир
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Достигнутая в Сенате США договоренность по выходу из кризиса предусматривает компенсацию заработка 800 тысячам федеральных госслужащих, которых отправили в вынужденные отпуска

долар гроші / Фото: Обозреватель

"Это есть в соглашении", — сказал журналистам сенатор от Мэриленда демократ Бенджамин Кардин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

По теме: Лидеры сената США объявили о краткосрочном бюджетном компромиссе

Федеральные органы власти в США частично закрыты с 1 октября из-за того, что Конгресс не принял бюджет на новый финансовый год.

В среду лидеры демократов и республиканцев в Сенате Гарри Рид и Митч Макконнелл объявили о достижении краткосрочного бюджетного компромисса.

Законопроект предусматривает возобновление финансирования госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.

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