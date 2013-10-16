СМИ: В США до сих пор не договорились по бюджету

Сенаторы США не планируют оглашать инициативы по бюджету, переговоры продолжатся сегодня, в среду, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские телеканалы.

Неудача переговоров в сенате последовала вслед за провалом инициатив республиканцев, контролирующих палату представительства - те не набрали достаточной поддержки ни для одного из предложенных решений. Сенаторы надеются разработать бюджетный компромисс и предложить его республиканцам в палате представителей незадолго до четверга - крайнего срока достижения соглашения. Компромисс в сенате более вероятен, поскольку там республиканцы в меньшинстве, и среди них мало представителей либертарианского крыла, выступающих против какого-либо компромисса с демократами.

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Из-за отсутствия бюджета часть федеральных учреждений США закрыта с 1 октября. Еще более срочный характер имеет обсуждение "потолка" госдолга, который должен быть повышен до 17 октября, иначе США теоретически грозит дефолт.