В Лаосе разбился пассажирский самолет, погибли 44 человека

17:45, 16 октября 2013
Мир
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Все 44 человека, включая пассажиров и членов экипажа, погибли в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 в Лаосе.

літак / Фото : aviationexplorer.com

Авария произошла сегодня около 16.00 по местному времени (12.00 по Киеву) при заходе на посадку в аэропорту города Паксе.

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Самолет ATR 72 авиакомпании Lao Airlines, выполнявший рейс из столицы Лаоса Вьентьяна в город Паксе, упал в реку Меконг. Предположительно, причиной аварии стали плохие погодные условия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс и МИД Таиланда.

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