В Конго никто из пассажиров самолета не выжил, на земле обошлось без жертв
Число жертв авиакатастрофы в Конго составило 30 человек, на земле никто не пострадал.
Число жертв крушения самолета, упавшего в понедельник на востоке Демократической Республики Конго, составило около 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Авиакатастрофа произошла в городе Гома - административном центре провинции Северное Киву. Самолет Fokker 50, принадлежавший местной авиакомпании CAA, упал на жилой квартал недалеко от зданий местной избирательной комиссии и местного управления по делам мигрантов. В результате инцидента на земле никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.
О причинах авиакатастрофы пока не сообщается. По информации агентства, в районе падения самолета в понедельник вечером шел сильный дождь.
ДРК занимает одно из последних мест в мире по уровню безопасности полетов. По данным Франс Пресс, все местные авиакомпании в настоящее время внесены Евросоюзом в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в Европу.