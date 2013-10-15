В Мексике пропал самолет: на борту находилось 14 пассажиров
09:38, 15 октября 2013Мир
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Самолет с 14 пассажирами на борту пропал в понедельник в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния.
В Мексике пропал самолет / Фото : aviationexplorer.com
Самолет с 14 пассажирами на борту пропал в понедельник в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным представительства министерства связи и транспорта в этом штате, самолет принадлежит коммерческой компании AereoServicio Guerrero. Он совершал рейс в населенный пункт Конститусьон, однако в место назначения не прибыл.
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Служба гражданской авиации уже начала поисковую операцию. Запас горючего у самолета был на 2,5 часа.
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