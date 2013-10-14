В переговорах по выходу из бюджетного кризиса США есть прогресс - Обама

Президент США Барак Обама заявил, что в переговорах по выходу из бюджетного кризиса в сенате наметился прогресс, но остается существенная вероятность, что страна объявит дефолт по своим обязательствам, если республиканцы не уберут в сторону идеологические аргументы, передает агентство Рейтер.

Об этом Обама заявил за несколько часов до встречи с лидерами конгресса от обеих партий, которая пройдет в понедельник в 15.00 по местному времени (22.00 по Киеву), сообщает РИА Новости.

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"Я надеюсь, что дух сотрудничества поможет нам продвинуться вперед в ближайшие несколько часов", - сказал Обама.

На предстоящей встрече Обама вновь потребует от лидеров конгресса принять бюджет. Белый дом повторил, что Обама не согласится на предложение республиканцев об уступках, прежде чем лимит на заимствования будет расширен.

Встреча пройдет, несмотря на выходной день в США, где в понедельник отмечается День Колумба. В переговорах примут участия спикер палаты представителей Джон Бейнер, а также лидеры фракций в обеих палатах конгресса - демократы Гарри Рид и Нэнси Пелоси, республиканец Митч Макконнелл.