Обама заявил, что готов подписать закон об увеличении "потолка" долга США

Президент США Барак Обама готов подписать закон, поднимающий "потолок" долга на короткий срок без политических условий, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, передает РИА Новости.

"Он, вероятно, подпишет подобный законопроект", - заявил Карни, отвечая на вопросы журналистов.

США теоретически грозит дефолт 17 октября, если конгресс не расширит лимит на внешние заимствования.

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Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер 9 октября заявил, что конгрессмены не будут повышать "потолок" долга без переговоров, на чем настаивал президент Барак Обама.

Таким образом, лидер нижней палаты Конгресса, большинство в которой контролируют республиканцы, отреагировал на заявление Обамы, который сказал, что будет обсуждать реализацию реформы здравоохранения только после того, как они восстановят финансирование госучреждений и повысят потолок госдолга.