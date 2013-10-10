Обама заявил, что готов подписать закон об увеличении "потолка" долга США
Президент США Барак Обама готов подписать закон, поднимающий "потолок" долга на короткий срок без политических условий.
Президент США Барак Обама готов подписать закон, поднимающий "потолок" долга на короткий срок без политических условий, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, передает РИА Новости.
"Он, вероятно, подпишет подобный законопроект", - заявил Карни, отвечая на вопросы журналистов.
США теоретически грозит дефолт 17 октября, если конгресс не расширит лимит на внешние заимствования.
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Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер 9 октября заявил, что конгрессмены не будут повышать "потолок" долга без переговоров, на чем настаивал президент Барак Обама.
Таким образом, лидер нижней палаты Конгресса, большинство в которой контролируют республиканцы, отреагировал на заявление Обамы, который сказал, что будет обсуждать реализацию реформы здравоохранения только после того, как они восстановят финансирование госучреждений и повысят потолок госдолга.