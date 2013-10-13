Обама обсудил c демократами пути выхода из бюджетного тупика

Президент США Барак Обама обсудил в субботу с лидерами демократического большинства в сенате пути выхода из бюджетного и долгового кризиса, встреча продолжалась более часа, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

С Обамой встречались сенаторы Гарри Рид, Ричард Дурбин, Чак Шумер и Пэтти Мюррей. Подробности встречи не сообщаются.

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Переговоры между демократами и республиканцами переместились в сенат после того, как оппозиционные республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса, не смогли найти компромисс на переговорах с президентом. Обама рассматривает ряд предложений, выжидая момент, когда республиканцы пойдут на широкий компромисс под давлением общественного мнения. Из-за отказа республиканцев принять бюджет госучреждения частично закрыты с 1 октября, а из-за отсутствия санкции на новые заимствования стране теоретически грозит дефолт уже 17 октября.