Почти 50 человек погибли при ДТП в Перу
18:49, 12 октября 2013Мир
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Как минимум 49 человек погибли в субботу в результате аварии с участием грузового автомобиля в Перу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Грузовик съехал с дороги и разбился
Авария произошла на горной дороге в провинции Ла-Конвенсьон на юге Перу. Грузовик, в кузове которого находилось много людей, съехал с дороги и разбился, сообщает РИА Новости.
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"У нас траур, на данный момент 49 погибших", - сказал глава местной администрации Федиа Кастро (Fedia Castro). По его словам, люди часто пользуются грузовиками для передвижения по провинции из-за нехватки автобусов.
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