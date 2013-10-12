Почти 50 человек погибли при ДТП в Перу

Авария произошла на горной дороге в провинции Ла-Конвенсьон на юге Перу. Грузовик, в кузове которого находилось много людей, съехал с дороги и разбился, сообщает РИА Новости.

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"У нас траур, на данный момент 49 погибших", - сказал глава местной администрации Федиа Кастро (Fedia Castro). По его словам, люди часто пользуются грузовиками для передвижения по провинции из-за нехватки автобусов.