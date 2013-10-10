В Индии грузовик с паломниками упал в пропасть: погибли 20 человек

По словам офицера местной полиции Сукхчейна Сингха (Sukhchain Singh), инцидент произошел в четверг утром в 380 километрах к северу от Нью-Дели, близ города Хошиарпур.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением после отказа тормозов, в ДТП он был ранен, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Китае автобус упал с моста, восемь человек погибли

Как отмечает агентство, дороги Индии считаются одними из самых опасных в мире. Ежегодно в результате ДТП в этой стране гибнут более 110 тысяч человек.