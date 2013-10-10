В Индии грузовик с паломниками упал в пропасть: погибли 20 человек
07:41, 10 октября 2013Мир
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Грузовик, перевозивший группу паломников, упал в пропасть на севере Индии, ДТП унесло жизни 20 человек, еще 35 пострадали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
У грузовика отказали тормоза / Фото: ruvr.ru
По словам офицера местной полиции Сукхчейна Сингха (Sukhchain Singh), инцидент произошел в четверг утром в 380 километрах к северу от Нью-Дели, близ города Хошиарпур.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением после отказа тормозов, в ДТП он был ранен, сообщает РИА Новости.
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Как отмечает агентство, дороги Индии считаются одними из самых опасных в мире. Ежегодно в результате ДТП в этой стране гибнут более 110 тысяч человек.
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