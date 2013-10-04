Хозяин медиаимперии в Чили признался в сотрудничестве с ЦРУ

Как сообщают латиноамериканские СМИ, Эдвардс сделал свои признания в ходе заседания суда, при этом медиамагнат опроверг информацию о своем участии в непосредственном планировании переворота сентября 1973 года. Предметом рассмотрения в суде стали обстоятельства проведения так называемой "Операции Коломбо" в 1975 году, в ходе которой спецслужбы Чили уничтожили более сотни оппозиционеров, пишет РИА Новости.

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Хозяин El Mercurio рассказал, что после избрания Альенде президентом в 1970 году он несколько раз ездил в США, где встречался с тогдашним главой ЦРУ Ричардом Хелмсом, который организовал ему встречу с советником по национальной безопасности Генри Киссинджером. Однако непосредственные планы по свержению Альенде не обсуждались, уточнил Эдвард.

"У меня была одна встреча с Киссинджером и Хелмсом в Вашингтоне через несколько дней после избрания Сальвадора Альенде, на ней обсуждались обстоятельства появления коммунистического президента в демократической стране, но никоим образом речь не шла о государственном перевороте или о чем-то похожем, ни, тем более, о финансировании издания El Mercurio", — заявил Эдвард.

Переворот, организованный военными во главе с генералом Пиночетом, произошел 11 сентября 1973 года. Тогда Пиночет, будучи главнокомандующим сухопутными войсками Чили, сверг президента Альенде, покончившего с собой в ходе штурма президентского дворца "Ла-Монеда". По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, около 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись порядка 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.