Экс-главу СБУ Наливайченко подозревают в сотрудничестве с ЦРУ

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора страны Ренат Кузьмин в интервью украинской газете "Сегодня".

"По заявлению народных депутатов зарегистрировано уголовное производство о разглашении гостайны бывшим председателем СБУ Наливайченко. Пока речь идет о разглашении секретных сведений и передаче конфиденциальных данных, являющихся собственностью государства", - цитирует Кузьмина "Сегодня".

По его словам, Наливайченко мог предоставить сотрудникам ЦРУ доступ к секретным документам.

"В частности, проверяется информация, предоставленная народными депутатами, о том, что господин Наливайченко выделил сотрудникам ЦРУ кабинет на Владимирской (в СБУ) и дал им возможность ознакомиться с секретными документами. При этом ни один из иностранных специалистов допуска для такой работы официально не получал. Идет сбор данных, допрашиваются другие сотрудники СБУ, проводятся экспертизы", - сказал первый замгенпрокурора.

В ответ на уточняющий вопрос о возможности Наливайченко покинуть Украину Кузьмин констатировал наличие депутатской неприкосновенности у экс-главы СБУ.

"Он народный депутат. Привлечение его к уголовной ответственности без согласия парламента невозможно. Зачем ему уезжать?" - отметил Кузьмин.

Сам Наливайченко называет заявление коллег-нардепов против него «энкавэдистским бредом».

Напомним, Наливайченко возглавлял СБУ с марта 2009 по март 2010 года. До этого он три года занимал пост и.о. главы СБУ при президенте Викторе Ющенко.