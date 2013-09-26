Берлускони заявил, что из-за судебных преследований не спит 55 дней

"Это самые ужасные дни моей жизни. Меня хотят выбросить из истории по столь несправедливому и позорному обвинению. Меня хотят выдать за вора, хотя я никогда не крал", — приводят местные СМИ слова экс-премьера, который поздно вечером в среду встретился в Риме с депутатами и сенаторами своей партии "Народ свободы" (НС), пише РИА Новости .

В ходе этого собрания Берлускони повторил обвинения в адрес следственных и судебных органов Италии, которые, по его мнению, "ведут подрывную операцию против правового государства".

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По информации журналистов, участники собрания решили, что в случае, если 4 октября специальная комиссия (джунта) Сената Республики проголосует за лишение Берлускони полномочий сенатора, они в массовом порядке подадут в отставку с депутатских и сенаторских постов. Судя по всему, такой шаг готовы будут совершить и члены нынешнего коалиционного правительства от НС. По некоторым данным, на отставку в этом случае могут решиться и парламентарии из "Лиги Севера", которые в настоящее время находятся в оппозиции, но долгое время были верными союзниками Берлускони.

По мнению ряда политических наблюдателей, столь жесткая позиция руководства НС объясняется опасениями Берлускони, который после лишения парламентского иммунитета может быть арестован по другим следственным делам.

Влиятельная газета Corriere della Sera объясняет "жесткую линию" сторонников экс-премьера их стремлением вынудить президента Италии Джорджо Наполитано распустить палаты национального парламента и назначить новые выборы. По сведениям газеты, в Квиринальском (президентском) дворце намерены тщательно разобраться в том, что происходит в среде парламентариев НС, и оценить вероятность правительственного кризиса.

Дело медийной группы Mediaset является одним из наиболее громких судебных процессов, связанных с предпринимательской деятельностью Берлускони. По данным следствия, группа Берлускони покупала права на показ кинофильмов через подставные фирмы, непомерно увеличивая при этом закупочные цены. Разница между настоящей и раздутой ценой переводилась на счета в банках Швейцарии и Багамских островов, где таким образом возникли "черные фонды".

В рамках этого дела Берлускони и его партнеры обвиняются в незаконном присвоении денежных средств в сумме 34 миллионов долларов США только в период между июлем 2002 года и ноябрем 2005 года. Кроме того, руководство Mediaset обвиняется в искажении финансовой отчетности и уклонении от уплаты налогов в размере примерно 8 миллионов евро.