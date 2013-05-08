Берлускони дали четыре года тюрьмы по делу Mediaset

Таким образом, суд поддержал требование прокуратуры по делу о махинациях в компании Mediaset. Сам Берлускони настаивал, что невиновен, передает вечером в среду Lenta.ru по информации агентства Reuters.

Напомним, в октябре 2012 года Берлускони уже был осужден по этому делу. Его приговорили к четырем годам и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет, а руководящие должности — в течение трех лет. Однако в связи с амнистией срок заключения был сокращен до одного года. Поскольку адвокаты бывшего премьера Италии подали апелляцию, он оставался на свободе.

Берлускони, который основал и возглавил Mеdiaset, обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы вместе с другими руководителями компании занимался махинациями при покупке прав на демонстрацию американских фильмов в Италии.