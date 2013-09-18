Суд установил сумму компенсации, которую уплатит холдинг Берлускони

Как сообщает агентство TMNews, верховный суд отклонил все доводы представителей Fininvest, удовлетворив только один из них, и утвердил окончательную сумму компенсации в размере 540,7 миллиона евро в связи с нечестным приобретением Fininvest контроля над Mondadori, пишет РИА Новости.

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Таким образом, размер выплаты, которую установил апелляционный суд Милана 9 июля 2011 года, сократился с 564,2 миллиона евро на 23,5 миллиона.

Судебная тяжба по поводу скандала с Fininvest длилась не один год. В 2009 году гражданский суд Милана посчитал, что Берлускони причастен к делу о взятках, которое связано с приобретением контроля над издательской группой Mondadori семейной группой экс-премьера Fininvest. Тогда суд обязал холдинг выплатить 750 миллионов евро компании Cir, которая принадлежит магнату Карло Де Бенедетти, признав за Cir право на компенсацию ущерба в связи с "потерей шанса" на приобретение Mondadori. Это решение суда было опротестовано юристами Fininvest в апелляционном суде, который в свою очередь сократил размер компенсации почти на 200 миллионов евро.

По данным следствия, во время приобретения Mondadori семейной империей Берлускони Fininvest в 1991 году был подкуплен судья Витторио Метта. Именно он должен был решить, кто должен контролировать Mondadori. Предполагается, что Fininvest перевел ему крупную сумму денег, после чего судья постановил, что контроль над Mondadori должна осуществлять именно семейная империя Берлускони.