Против Берлускони выдвинули еще одно обвинение - в коррупции и подкупе

Прокуратура Неаполя официально потребовала привлечь к суду бывшего премьер-министра Италии, миллиардера Сильвио Берлускони по делу о коррупции и подкупе парламентариев.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, речь идет о скандальном деле, связанном с передачей Берлускони 3 млн евро известному политику Серджо Де Грегорио. В 2006 году он был избран в Сенат итальянского парламента в блоке с партией "Италия ценностей", которую возглавлял один из главных политических противников Берлускони - бывший следователь Антонио Ди Пьетро. Затем Де Грегорио резко изменил свои политические пристрастия и заключил союз со сторонниками Берлускони, что способствовало отставке левоцентристского правительства Романо Проди, которое в январе 2008 года утратило большинство в Сенате.

В феврале прокуратура Неаполя начала расследование этого дела, и Де Грегорио на допросах дал признательные показания. Следствие, в частности, располагает сведениями о том, что 1 млн евро был передан возглавляемой политиком ассоциации "Итальянцы в мире", еще 2 млн евро были переведены на разные банковские счета сенатора.

В марте представители прокуратуры Неаполя заслушали в качестве свидетелей по этому делу экс-премьера Проди, а также ряд видных парламентариев от Демократической партии.

Ранее в отношении Де Грегорио были возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции и пособничестве мафиозной деятельности. В июне 2012 года Сенат отказался лишить Де Грегорио парламентской неприкосновенности. После февральских парламентских выборов 2013 года, когда сенаторский мандат Де Грегорио истек, он был помещен под домашний арест.

В настоящее время в отношении Берлускони проходят несколько громких судебных процессов. 8 мая Апелляционный суд Милана оставил в силе вынесенный в октябре прошлого года приговор в виде четырех лет лишения свободы. Тогда три года были сразу же прощены Берлускони согласно закону об амнистии от 2006 года.