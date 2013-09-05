Пентагон уточнил заявление Хейгела о поставках РФ химоружия Сирии

"В своем ответе члену Конгресса Хейгел упомянул о хорошо известном взаимодействии Сирии и России в сфере обычных вооружений. Сирийский режим десятилетиями развивает программу химического оружия, в основном местного изготовления. Сейчас же Россия поставляет сирийскому режиму широкий спектр военного оборудования, некоторое из которого может быть модифицировано или другим образом использовано для поддержки программы химоружия", — сказал РИА Новости пресс-секретарь Пентагона Джордж Литтл.

По его словам, США неоднократно и публично, и частным образом выражали свою обеспокоенность тем, как продолжающиеся поставки военной техники режиму Башара Асада дестабилизируют ситуацию в Сирии и во всем регионе.

На слушаниях в международном комитете палаты представителей конгресса Хейгел назвал Россию, когда речь шла о поставщиках химического оружия. "Не секрет, что режим Асада накопил химическое оружие, значительные запасы химического оружия", — сказал он. На уточняющий вопрос конгрессмена, из каких конкретно стран пришло оружие, глава Пентагона ответил: "Русские поставляют им, другие (тоже) поставляют им это химическое оружие. Кое-что они делают сами".