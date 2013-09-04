Глава Пентагона: Россия поставляет Сирии химоружие

Об этом он заявил сегодня на слушаниях в конгрессе, сообщает РИА Новости.

По теме: В Сенате США предложили ограничить операцию в Сирии 60 днями

"Не секрет, что режим Асада накопил химическое оружие, значительные запасы химического оружия", — сказал Хейгел.

На уточняющий вопрос конгрессмена, из каких конкретно стран пришло оружие, глава Пентагона ответил: "Русские поставляют им, другие (тоже) поставляют им это химическое оружие. Кое-что они делают сами".

Президент США Барак Обама потребовал от конгресса дать санкцию на военную операцию против Сирии. В Вашингтоне считают доказанным, что власти Сирии 21 августа применили химическое оружие в окрестностях Дамаска, в результате чего погибли более 1,4 тысячи человек.