Асада обвинили в создании "живых щитов"

По словам представителей оппозиции, правительство Асада перевело военное имущество и персонал в гражданские районы, а также переместило тюремных заключенных к военным объектам в качестве "живых щитов", пишет Газета.ру.

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В частности, оппозиция сообщает о том, что военные были направлены в школы, университеты и правительственные здания.

Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция призвала Лигу арабских стран поддержать военное вмешательство в сирийский конфликт.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

Власти США обнародовали в пятницу сокращенную версию доклада с данными разведки, в котором возложили на режим Башара Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. По данным американской стороны, тогда погибли по меньшей мере 1 тысяча 429 сирийцев.